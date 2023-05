231 Fest, na Mealhada, consolida e triplica número de entradas

O 231 FEST enquadra-se na marca Zona 231, movimento que aglutina as políticas de juventude do concelho da Mealhada.

A segunda edição do 231 FEST – Festival da Juventude da Mealhada, que se realizou no passado fim de semana, na Quinta do Murtal, foi um sucesso, com o triplo das entradas registadas na primeira edição. O festival é a manifestação maior das novas políticas de juventude, que assentam na participação dos jovens do concelho, tal como o “Comunica-te jovem!”, que encerrou ontem (quinta-feira) a edição escolas.

“A face mais visível do festival é, de facto, o cartaz, este ano com Kura, Piruka e Mizzy Miles, que atraíram milhares de jovens, mas há toda uma dinâmica que é para nós importantíssima e que está subjacente à criação do festival: o envolvimento dos jovens. Eles são coautores, coprodutores e cogestores do festival, juntamente com a nossa equipa e atuaram nas mais diversas áreas, da comunicação à gestão de acessos”, sublinha Hugo Silva, vereador da Juventude da Câmara Municipal da Juventude.

Este ano, o festival, que se realizou na Quinta do Murtal, um espaço verde bem no centro da cidade, consolidou também a vertente da sustentabilidade, com a adoção de medidas para a mais baixa pegada ecológica possível, como sejam a adoção de copos reutilizáveis ou a desmaterialização de acessos, que, sendo gratuitos, implicaram um registo digital. Por assumir o compromisso de redução do lixo indiferenciado e aumentar a separação de resíduos seletivos, mereceu a classificação de “Eco-Evento” por parte da ERSUC, que a irá quantificar os resíduos e em função dos mesmos atribuirá uma contribuição financeira a uma entidade a designar pelo Município.

O 231 FEST enquadra-se na marca Zona 231, movimento que aglutina as políticas de juventude do concelho. Uma das vertentes mais importantes de todo este movimento que se gerou no Município é o estímulo da participação dos jovens nas mais diversas atividades, nomeadamente no “Comunica-te Jovem!”, que esteve na base de criação do próprio festival. O “Comunica-te Jovem!”, que encerrou, esta quinta-feira, 11 de maio, a edição escolas, começou o ano passado com a equipa de Juventude a ir ao encontro dos jovens, nas diversas freguesias, para ouvir os seus interesses, motivações e preocupações.

Na edição deste ano, a equipa foi às escolas trabalhar temas já identificados pelos jovens, como a sustentabilidade, ambiente, voluntariado e direitos humanos e igualdade de género. “Estas dinâmicas permitem-nos aferir os temas que mobilizam os jovens. Existe a frase feita de que os jovens não se interessam por nada, mas não é verdade. Os jovens têm interesses pelos quais se mobilizam e com opiniões bem formadas e fundamentadas e é este o nosso objetivo maior: promover uma cidadania mais ativa para definir estratégias na área da Juventude e do desenvolvimento do concelho”, sustenta Hugo Silva.

O próximo ano do 231 FEST começa, desde já, a ser preparado, pensando em elevar a fasquia. “As inovações e testes que introduzimos foram apostas ganhas e, por isso, podemos pensar em crescer. Eventualmente pensar em três dias de festival e, quem sabe, em 2024, já numa edição com acampamento na Quinta do Murtal”, refere o autarca. “A palavra voltará a ser devolvida aos jovens da Zona 231”, conclui o autarca.