AEOB celebrou o Dia do Agrupamento com múltiplas atividades

No passado dia 26 de maio, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) promoveu um conjunto de atividades diversificadas nas instalações da Escola Secundária para celebrar o seu dia, desde jogos tradicionais, atuações em palco de músicas e danças protagonizadas pelos alunos, atuação da Tuna da Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (TUNISOB), passando por diversas exposições com magníficos trabalhos realizados pela comunidade educativa e a presença de algumas barraquinhas das associações de pais com os deliciosos comes e bebes.

Foi sem dúvida um final de tarde e início de noite no qual os pais e encarregados de educação tiveram a oportunidade de observar e apreciar o que de bom se faz ao nível do ensino e aprendizagem com as crianças de tenra idade do pré-escolar, do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, passando pelo secundário, ensino especial e profissional com uma grande diversidade de temas, tais como a saúde, a educação sexual, o ambiente, a inclusão, a paz, os afetos, a cidadania, a ciência, a tecnologia, a literatura, etc. Um final de semana cheio de alegria, convívio e energia propício das nossas crianças e jovens. É gratificante ver assistentes operacionais, pais, alunos, educadores e professores juntos cultivando amizades e memórias.

A escola mostrou-se e revelou-se. É de todos e para todos. É feita de forças e fraquezas, transmite o conhecimento e prepara o cidadão a ser certo num mundo incerto. É assim a nossa escola! Somos AEOB!

Paulo Cardoso