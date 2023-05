Agrupamento de Escolas de Anadia viveu intensa “Semana das Artes”

A segunda edição da Semana das Artes do Agrupamento de Escolas de Anadia, que ocorreu na Escola Básica e Secundária de Anadia, nos dias 26, 27 e 28 de abril, provou ser uma manifestação artístico-cultural muito completa, tendo reunido diversas apresentações em várias expressões artísticas.

O certame contou com a colaboração do Cineclub Bairrada e com a Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada (AAPB), parceiros que têm regularmente trabalhado com o Agrupamento no âmbito da implementação do Plano Nacional das Artes e do Plano Nacional do Cinema neste território educativo, e que confirmam que esta tem sido uma experiência muito intensa, rica e gratificante junto da comunidade através do Agrupamento de Escolas de Anadia.

Foram várias as individualidades que se juntaram para dar mais alma e brilhantismo ao evento, ao longo dos três dias.

No dia 26, realizou-se uma sessão especial na programação das “4ªs .com Arte”. Exibiu-se o documentário “O Fazer de Cargaleiro”, uma viagem à intimidade de um dos mais consagrados artistas plásticos portugueses. Esteve presente Albano Sousa Jorge, que falou do seu gosto pelas Artes e pela cerâmica em particular. E que se deu também a conhecer com a exibição de duas curtas, “O Pirolito” e “Conto de Natal”, ambas produzidas pelo CineClub Bairrada.

O Agrupamento de Escolas de Anadia agradece a disponibilidade e participação de, entre outros, Albano Jorge; Dina Lopes; Maestro Eliseu Silva; António Canteiro, Carolina Vieira; Fernando Jorge; Luís Gamelas; Artur Castro; Pedro Galante e os ex-alunos Inês Silva, Beatriz Santos e Simão Cruz que, “numa atitude altruísta, conduziram percursos diversificados e momentos mágicos com todos os presentes”.

Deixa ainda uma palavra de especial agradecimento à pintora Dina Lopes, presidente da AAPB e a Artur Castro, representante do Cineclub Bairrada, “que têm sido essenciais e incansáveis no planeamento estratégico, na implementação e dinamização das atividades integradas no Projeto Cultural de Escola/Agrupamento no âmbito da implementação do Plano Nacional das Artes e Plano Nacional do Cinema no Agrupamento. Deste modo, é possível vislumbrar uma sociedade onde a arte, a cultura, a perceção e o respeito pelo património material e imaterial podem ser uma realidade diária na vida das pessoas”, considera o diretor do Agrupamento, Aníbal Marques.