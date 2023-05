Apreendidas em Ílhavo 16 toneladas de pescado congelado impróprio para consumo

Cerca de 16 toneladas de pescado congelado impróprio para consumo, foram apreendidas, na localidade da Gafanha da Encarnação, no concelho de Ílhavo, na última quinta-feira, dia 25 de maio, durante uma ação de fiscalização realizada pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR.

Foram precisamente 16 084 quilos de pescado apreendidos numa ação que tinham como objetivo “controlar o cumprimento das regras de captura e desembarque, transporte e acondicionamento de pescado fresco e congelado”, releva a GNR em nota à comunicação social.

Segundo informação daquela força policial, “os militares fiscalizaram uma viatura pesada de mercadorias, encontrando no seu interior 16 084 quilos de pescado congelado de diversas espécies indevidamente rotulado, sendo impróprio para consumo humano”.

“No decorrer da ação foi identificado o condutor da viatura, um homem de 40 anos, tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação à empresa transportadora, cuja coima máxima pode atingir um valor de 44 890 euros, por não se encontrar devidamente licenciada e registada para operar com subprodutos de origem animal, não tendo também apresentado qualquer guia de acompanhamento de subprodutos”, avança a GNR que relembra as condições a que deve obedecer a recolha, transporte, armazenagem, manuseamento, transformação, eliminação, colocação no mercado, exportação e utilização dos subprodutos animais e seus derivados, estando estes definidos em regulamentos próprios, visando assegurar a segurança alimentar e a higiene pública veterinária.