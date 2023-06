Autarca de Cantanhede considera integração nos CHUC “extemporânea e desajustada”

Helena Teodósio manifestou-se uma vez mais contra a “menorização do estatuto e perda de autonomia clínica, administrativa e financeira do Rovisco Pais”.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede garantiu, no passado dia 25 de maio, que irá continuará a bater-se pela valorização das instituições de saúde do concelho, incluindo o Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro (CMRRC) – Rovisco Pais, cuja integração no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra tem vindo a ser contestada pela autarca.

Ao intervir na sessão de abertura das Jornadas Científicas do CMRRC – Rovisco Pais, no auditório do Biocant Park, Helena Teodósio manifestou-se uma vez mais contra a “menorização do estatuto e perda de autonomia clínica, administrativa e financeira do Rovisco Pais”, reiterando a necessidade de “reivindicar o desenvolvimento das condições humanas, organizacionais, técnicas e operacionais favoráveis ao reforço da sua atividade no reconhecidamente sensível e exigente campo da saúde em que opera”.

Tal como acontece em relação ao Hospital Arcebispo João Crisóstomo, a líder do executivo considera “extemporânea e desajustada” a integração do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, pelo menos nos termos em que está equacionada.

As Jornadas Científicas do CMRRC – Rovisco Pais decorreram ao longo de todo o dia em Cantanhede, com a realização de várias mesas redondas.