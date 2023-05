Baga Friends reforçam visibilidade da casta com provas e visitas às adegas

Esta foi a segunda vez que os sete produtores que integram os Baga Friends abriram as portas das suas adegas. O sucesso do evento ficou espelhado na adesão de muitos visitantes nacionais e estrangeiros.

Superou as melhores expetativas, tornando-se um enorme sucesso. É desta forma que quatro dos sete produtores que integram o grupo dos Baga Friends classificam a iniciativa que no último sábado, levou às suas quintas centenas de visitantes que festejaram, assim, o Dia Internacional da Baga. Entre estes, um grupo de turistas de dez nacionalidades, intitulado “Wine Lovers”, que contactou, in loco, com os produtores e ficou a saber um pouco mais sobre este terroir e a sua casta mais emblemática.