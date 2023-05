Bombeiros de Cantanhede com 3.ª Equipa de Intervenção Permanente

A Associação Humanitária dos Bombeiros de Cantanhede tem, a partir de hoje, dia 15 de maio, uma nova Equipa de Intervenção Permanente (EIP) ao serviço da população.

Trata-se da terceira EIP em atividade neste corpo de bombeiros, sendo a segunda sediada no quartel de Cantanhede. A EIP2 encontra-se a funcionar no quartel da Secção da Tocha.

“A nova EIP vem complementar as já existentes, reforçando o compromisso deste Corpo de Bombeiros de assegurar e responder, ainda com maior eficácia e prontidão, às situações de emergência que surjam no concelho”, explica José Oliveira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede.

