Câmara cancela comemorações do feriado municipal devido ao mau tempo

A Câmara Municipal de Águeda informou esta quarta-feira, dia 24, que vai cancelar as atividades previstas para a celebração do Feriado Municipal, no próximo fim de semana.

A decisão da autarquia prende-se com a “previsão de condições atmosféricas adversas para o próximo sábado, domingo e segunda-feira”, facto que vai impedir que o Parque do Souto do Rio receba a festa anual que assinala a data.

Recorde-se que estavam previstos três dias de festa, entre sábado e segunda-feira (dia do feriado municipal), com várias atividades de saúde e bem-estar, desporto, cultura e muita animação com associações e grupos locais.