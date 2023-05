Carla Martinho é a madrinha da Corrida Popular da Costa Nova do Prado

A atleta, natural da Palhaça, Oliveira do Bairro, corre há vários anos pelo Recreio Desportivo de Águeda e, ao longo da sua já longa carreira, tem arrecadado inúmeras medalhas.

Carla Martinho, premiada atleta a nível nacional, em atletismo de estrada, é a madrinha da Corrida Popular da Costa Nova do Prado, que se realiza no próximo dia 1 de julho, às 19h, com partida junto ao Mercado da Costa Nova.

A atleta, natural da Palhaça, Oliveira do Bairro, corre há vários anos pelo Recreio Desportivo de Águeda e, ao longo da sua já longa carreira, tem arrecadado inúmeras medalhas e conta muitos pódios em campeonatos nacionais de estrada, montanha, pista e corta-mato, tendo representado diversas vezes a seleção nacional em campeonatos europeus e mundiais. Carla Martinho já conhece bem o percurso desta prova e, desta vez, corre na qualidade de madrinha.

O percurso de dez quilómetros da Corrida Popular da Costa Nova do Prado, entretanto homologado pelo medidor internacional António Freire e pela Federação Portuguesa de Atletismo, será uma mais-valia para todos os atletas que queiram bater recordes, tratando-se de um percurso acessível a todos e completamente plano.

As inscrições para a Corrida Popular da Costa Nova do Prado e caminhada estão abertas até 28 de junho e podem realizar-se através do website.