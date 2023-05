Catrapim regressa em junho e quer atrair milhares de crianças ao Bussaco

A apresentação do Catrapim aconteceu no recém-inaugurado Centro Interpretativo Ambiental da Mata do Bussaco.

A quarta edição do Catrapim – Festival de Artes para Crianças vai decorrer na Mata Nacional do Bussaco, nos dias 24 e 25 de junho, tendo sido apresentada na penúltima quarta-feira, dia 24 de maio.

A organização espera atingir a marca das 30 mil pessoas nos dois dias do festival e, para isso, preparou um programa “diversificado, à luz dos espetáculos que se fizeram até ao dia de hoje, que será marcante para a Mata, onde as crianças também terão um espaço que deve ser digno de registo”, considerou Guilherme Duarte, presidente da Fundação Mata do Bussaco (FMB), que organiza este certame com a Associação Escolíadas e com o apoio da Junta de Freguesia do Luso, Câmara da Mealhada e as empresas Rei dos Leitões e Alves Bandeira.

“Vamos ter aqui um espetáculo de nível nacional, queremos ter muita gente e acompanhar o que de bom se fez até hoje neste Festival”, disse Guilherme Duarte sobre este evento, que acontecerá entre as 14h e as 19h nos dois dias, prometendo um sem número de atividades, como jogos, música, espetáculos de animação e uma quinta pedagógica, entre outros atrativos, espalhados por vários palcos, para crianças entre os 3 e os 12 anos de idade.

