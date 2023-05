Cerâmica Gresart adquirida pela Gres Panaria Portugal

A Gres Panaria Portugal, detentora das marcas nacionais Margres e Love Tiles, adquiriu a totalidade do capital social da cerâmica de Oliveira do Bairro, Gresart, S.A. Esta aquisição insere-se na estratégia de crescimento do Panariagroup Industrie Ceramiche em Portugal. Desta forma, a empresa vê fortalecida a diversificação de mercados e clientes, atingindo todos os segmentos de mercado, que passarão a contar com um portefólio de produtos e soluções ainda mais completo.

Esta operação permitirá potenciar a capacidade de crescimento a nível produtivo e tecnológico bem como reforçar a quota de mercado no setor de pavimentos e revestimentos cerâmicos em Portugal, no qual já é líder.

Marco Mussini, presidente do conselho de administração da Gres Panaria Portugal, considera que esta aquisição vai permitir alargar a oferta de produtos cerâmicos aos clientes e criar um posicionamento estratégico nos vários segmentos de mercado.

Esta é a terceira aquisição da multinacional italiana Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A em Portugal. Com mais de 20 anos de atividade comercial no mercado português, através das marcas Love Tiles e Margres e uma presença em mais de 100 países, este investimento é uma demonstração do compromisso da empresa mãe com Portugal e do empenho no desenvolvimento de um tecido empresarial cada vez mais sólido.

Com a aquisição da Gresart, prevê-se que a capacidade produtiva total instalada em Portugal possa ultrapassar os 10 milhões de metros quadrados e alcance um volume de faturação superior a 110 milhões de euros em vendas consolidadas, consubstanciando desta forma o plano de crescimento e diversificação da Gres Panaria Portugal.

A Gresart Cerâmica Industrial, S.A., fundada em 1981, está sediada em Oliveira do Bairro e a sua unidade industrial produz, sobretudo, grés porcelânico e monoporosa pasta branca. Em 2022, o volume de faturação da empresa foi de 15 milhões de euros.

Com esta aquisição Marco Mussini define como objetivo um crescimento sustentado das vendas e dos resultados, fruto de uma oferta completa de soluções de revestimento e pavimento cerâmico e dos 50 anos de experiência do Panariagroup na gestão e desenvolvimento de marcas no setor cerâmico.