Cineteatro Messias juntou especialistas em gestão de pessoas

O Cineteatro Messias recebeu, esta sexta-feira, alguns dos maiores especialistas e gestão e liderança de pessoas no APG People HUB – Mealhada Edition, organizado pela Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas (APG). O encontro pôs a tónica no facto de ser esta a “Era das Pessoas” e da importância na motivação dos recursos humanos nas organizações.

Os diversos intervenientes abordaram os maiores desafios da gestão das pessoas nas empresas e no setor público, desde a motivação à felicidade nas organizações. Vindo de uma vitória que qualificou Portugal para o Euro 2024 de Andebol, Paulo Pereira (selecionador Nacional da Seleção Masculina de Andebol) foi um dos convidados, com partilha da sua experiência profissional e na relação com os membros da sua equipa.

António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, sublinhou a importância de organizações como as autarquias terem quadro motivados “para poderem prestar o melhor o serviço à comunidade”.

Ao longo da manhã foram vários os convidados e os temas abordados. “Os (novos) desafios na Gestão de Pessoas nas Empresas” contou com a participação de Paula Rocha (dirigente da APG e Docente da Coimbra Business School – moderação), Eduardo Lopes (diretor de Marketing e Comunicação da Multipessoal), Magda Ferreirinha (diretora de RH do MAHLE) e Inês Gaspar (gestora de RH da SEW-EURODRIVE). “Os Desafios da Gestão de Pessoas na Administração Pública” foi o tema abordado por Wander Carvalho (dirigente da APG e Professor Coordenador da Coimbra Business School – moderação) Cristina Olívia chefe da Divisão Administrativa e Jurídica da Câmara Municipal da Mealhada) e Catarina Ribeiro, (gestora de Formação e Experiência técnica da Fundação Pública – FEFAL). Ana Correia, presidente da Câmara do Comércio da Região das Beiras, abordou o tema “As Pessoas e as Empresas na Região das Beiras”.

Este APG People Hub contou com a parceria da Câmara Municipal da Mealhada, da Câmara do Comércio da Região das Beiras e da Coimbra Business School.