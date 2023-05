Colisão de dois veículos provoca três feridos na Palhaça

Uma colisão entre dois veículos ligeiros, na manhã desta segunda-feira, provocou três feridos ligeiros, na Palhaça, apurou o JB.

O acidente, cujo alerta para as autoridades foi dado às 10h38, aconteceu na Rua da Feira. Dos três feridos, um deles recusou transporte para o hospital, tendo os restantes sido encaminhados para o Hospital de Aveiro.

Estiveram no local 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, apoiados por três ambulâncias e uma viatura de desencaceramento. A GNR de Oliveira do Bairro também estev no local com uma patrulha.