Dia do Município traz Romaria da Ascensão, homenagem a funcionários e Via-Sacra

O Dia do Município da Mealhada, que se assinala a 18 de maio, será celebrado com diversas atividades, nomeadamente, com as cerimónias solenes, no Cineteatro Messias, nas quais serão homenageados os funcionários mais antigos da autarquia, e a Romaria da Ascensão, rumo ao Luso e Bussaco, onde se realiza a tradicional feira. Este ano, o dia conta ainda com a Via-Sacra encenada, com dezenas de figurantes a percorrerem as ermidas dos Passos da Paixão de Cristo.

As celebrações alusivas ao Dia do Município da Mealhada começam às 9h, no Cineteatro Messias, numa cerimónia que prestará homenagem aos funcionários com 35 ou mais anos de casa. “Com este gesto simples pretendemos dar um sinal de reconhecimento do percurso profissional destes trabalhadores das mais diversas áreas ao serviço da comunidade”, salienta António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

À sessão solene, segue-se a romagem ao Luso, por estes dias coberto de tapetes floridos na sua zona central, para a simbólica apanha da espiga e bênção dos campos e flores, após a Missa da Ascensão. O restante trajeto da Romaria até ao Bussaco culmina, nas Portas de Coimbra, com um almoço partilhado.

A parte da tarde será preenchida com a feira tradicional da Ascensão, com a tarde de folclore e a encenação da Via-Sacra: centenas de participantes e figurantes assumem papéis neste episódio da vida religiosa e procuram recriar o ambiente dos Passos da Paixão de Cristo, tirando partido da Via Crucis existente na Mata, a única erigida no mundo à escala da existente em Jerusalém.