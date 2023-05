Feira dos Grelos regressa a Mira com programa diversificado

A 17.ª edição da Feira dos Grelos regressa à localidade de Carapelhos, no concelho de Mira, nos próximos dias 19, 20 e 21 de maio.

Com o apoio da Câmara Municipal de Mira, a Confraria Nabos & Companhia promove mais uma edição de um certame que é já uma tradição no município e na região.

Assim, os grelos de nabo voltam a ser rei, durante os três dias em que decorre a feira gastronómica, que atrai, todos os anos, milhares de visitantes.

Um fim de semana para apreciar o Ginabo, o primeiro Gin do Mundo feito com nabo, mas também o gelado de nabo, que certamente não deixará ninguém indiferente.

Num espaço ampliado e com um novo conceito, o visitante pode ainda apreciar pastelaria ao vivo, uma mostra de artesanato, showcooking, prova de vinhos e de várias outras iguarias que se fazem acompanhar, claro está, de grelo de nabo (pregado da praia com grelo à vista; punheta com grelos à vista; chanfana; vaca caída com grelos à vista; rojões com grelos ou galo ao grelo), sem esquecer a visita obrigatória à Horta da Confraria (com produtos frescos) e o espaço dos autores da Confraria.

O certame, com animação, atividades desportivas e muitas novidades, terá a abertura oficial às 11h, do dia 19. A animação, neste dia estará a cargo de Canário (21h) e de Hangover (23h). No dia 20, pelas 10h, realiza-se o Open Day – FITME3070 e mais tarde, às 20h atua o grupo POLK. Pelas 23h sobe ao palco a Banda RED. No último dia do certame, (domingo, dia 21), pelas 10h terá lugar a Corrida “Entre Nabos e Nabais” e às 15h um showcooking.