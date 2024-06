Mealhada: Feira de Artesanato e Gastronomia termina em grande festa

A Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada terminou, em grande festa, no domingo, numa tarde em que sobressaíram a alegria e o colorido do samba. Desde 8 de junho, milhares de pessoas passaram pela Mealhada, para assistirem aos espetáculos, apreciarem a enorme diversidade de artesanato e degustarem a gastronomia local. “A avaliação é muito positiva”, afirma Hugo Silva, vereador da Câmara Municipal da Mealhada.

O centro da cidade transfigurou-se, durante nove dias, para acolher o certame, numa edição em que foi notório o crescimento do recinto e do espaço de artesanato, que recebeu mais de 70 artesãos de todo o país, fruto da parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

O presidente da Câmara, António Jorge Franco, ressalva “os bons espetáculos culturais”, quer os das coletividades locais, quer os de âmbito nacional, como Marisa Liz, Dino d´Santiago, Sons do Minho e José Cid. E sublinha a dimensão nacional que a Mealhada ganhou em termos de feira de artesanato. “É uma mais valia para o concelho poder ter presente esta qualidade de artesanato, da filigrana à olaria, das artes da tecelagem à pedra. A Feira foi realmente o ponto de encontro entre várias pessoas, uns pela música, outros pela gastronomia ou pelo artesanato”, destaca o autarca.

Com três palcos colocados em espaços distintos, milhares de pessoas puderam assistir, gratuitamente, a concertos do mais diverso tipo de música, espetáculos de dança, de magia, stand-up comedy, cinema e até teatro. O artesanato ocupava grande parte do recinto, juntamente com as tasquinhas, com o melhor da gastronomia local, e com áreas de diversão para crianças e jovens.

“Foram nove dias intensos com muita gente, animação e diversidade cultural. Nove dias em que enaltecemos o que de bom se faz no concelho, mas também envolvemos o concelho no que de bom se faz a nível nacional. A avaliação é muito positiva, pela diversidade e pela dimensão”, destaca Hugo Silva, vereador da Câmara Municipal da Mealhada, com o pelouro da Feira.

Na hora de balanço, o Executivo destacou e agradeceu a entrega e dedicação de todos os serviços envolvidos e parceiros, bem como a colaboração de residentes e comerciantes do centro da Mealhada que, de alguma forma, viram a sua vida condicionada pela realização do certame.