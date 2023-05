Fermentelos Fest abre portas esta sexta-feira para uma semana de festa

A 8.ª edição do Fermentelos Fest – Festival das Associações da Freguesia de Fermentelos é inaugurada esta sexta-feira, dia 26.

A iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia e com o apoio da Câmara de Águeda, volta a juntar a gastronomia, cultura, desporto e artesanato, movimentando as 15 associações e comissões de festas locais em torno deste projeto, a ser desenvolvido até 3 de junho.

A edição deste ano tem a particularidade de ter aquelas mesmas associações na organização de todo o cartaz de animação do evento, que volta a apostar num programa abrangente, desde o teatro à música, passando pelo desporto e bem-estar.

À semelhança do ano passado, o Fermentelos Fest vai centrar a gastonomia e palco numa tenda gigante no Largo do Arraial, onde as associações desafiam os visitantes para a degustação dos pratos tradicionais locais, numa vertente que para o presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos, Carlos Lemos, está a captar cada vez mais gente.

“No ano passado as associações serviram cerca de 6.000 refeições e este ano queremos ultrapassar esse número”, refere o autarca, apontando que “apostar neste evento não é uma despesa, é um investimento, com muito retorno para as associações e, por consequência, para toda a freguesia”.

Com um gasto previsto na ordem dos 25 mil euros para todo o evento, Carlos Lemos estima que daquele montante “por cada euro investido nas associações neste festival o retorno será, em termos médios de 5 euros”.

Sobre o facto de ser o movimento associativo a gerir a animação, o presidente da Junta assegura que “é um modelo a seguir”, até porque “têm uma sensibilidade diferente que permite trazer ofertas diversificadas para o evento”.

Destacando alguns dos marcos desta edição, o autarca aponta a presença de um grupo de S. Cipriano – com quem Fermentelos tem uma geminação no âmbito da Vila e Aldeia da Música – , assim como o fecho do Fermentelos Fest, com a recriação das serenatas em Fermentelos, num programa cujo fecho será antecipado para a noite de sábado, reservando o dia seguinte para a desmontagem, em tempo útil, dos equipamentos afetos às associações.

“Acreditamos que o Fest vai continuar a atrair gente do concelho e de concelhos vizinhos, pela nossa qualidade e pela localização”, diz Carlos Lemos apontando também que o evento “está a ganhar dimensão, de ano para ano, o que nos traz uma responsabilidade maior para a sua realização”.

O autarca sublinha ainda que o Fermentelos Fest, sendo “um dos eventos mais caros do concelho, dentro deste género, acaba também por criar condições para atrair muita gente, se olharmos para aquele número total de refeições que foram servidas no ano passado e se juntarmos mais umas largas centenas de pessoas que vão apenas para os espetáculos e para um dos bares dos recinto”, concluiu.

Programa

Sexta – 26

19h – Abertura

21h30 – Orquestra 12 de Abril

Sábado – 27

9h – Desportos Náuticos

21h30 – Rute Martins e José Vasconcelos com a Orquestra da Academia BNF e SIR

Aniversársio do PJ – Baile de Verão

Domingo – 28

9h – Trail Margens da Pateira

15h – Ginástica Sénior

17 – Escola Bailado Susana Serrão

21h – Teatro com “A Vendedora de Assombrações”

Segunda e Terça

Música Ambiente

Quarta – 31

21h30 – Grupo Cral Ré-Canto

Quinta – 1

19h – Dia da Criança (AFA)

21h30 – Tuna da Universidade Sénior de Águeda

Sexta- 2

21h30 – Apresentação das Equipas do SC Fermentelos

22h30 – Banda Delay

Sábado – 3

14h30 – Fermentelos sem Fronteiras

16h30 – Zumba

17h30 – Grupo Estrelas da Primavera – S. Cipriano

21h30 – Olbama – Orquestra Ligeira da Banda Marcial.

23h – Recriando Serenatas em Fermentelos