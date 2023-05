Festa da Rua do Poço, em Cantanhede, cumpre tradição

Realizou-se no passado dia 21, ao fim da tarde, a 5.ª edição da Festa da antiga Rua do Poço, atual Rua Jaime Cortesão, em Cantanhede. Tratou-se de um convívio destinado a atuais e antigos moradores, seus familiares e amigos.

O programa consistiu na partilha de histórias, costumes e tradições, animação musical, marchas populares, mostra de fotografias antigas, lanche partilhado, recordação e homenagem a moradores já falecidos, decoração de fachada das casas e da própria rua, entre outras vertentes de iniciativa livre.

A festa decorreu ao longo de várias horas com bailarico improvisado, conversa rica e boa disposição entre pessoas de várias gerações. Houve reencontros entre pessoas que já não se viam há muitos anos, mas também oportunidade para se conhecerem pessoas novas. O trânsito na rua esteve cortado a partir das 17h, o que permitiu o usufruto pedonal de todo o espaço.

De referir que este evento tem periodicidade anual, realizando-se sempre no penúltimo domingo de maio, estando a próxima edição já marcada para 19 de maio de 2024, se tudo correr normalmente.

A criação e dinamização deste evento foi espontânea, através de conversas entre vizinhos, não existindo qualquer comissão ou organização coletiva prévia, pois a prioridade passa exatamente por aproveitar a espontaneidade e genuinidade das pessoas no próprio momento com os recursos próprios.

É assim de louvar os trabalhos de preparação, desenvolvimento e fecho desenvolvidos por todos, de forma solidária e descomprometida.

Um encontro que valoriza as memórias culturais do passado, bem como incentiva os valores de cidadania, espírito de comunidade e entreajuda entre vizinhança no presente e no futuro, e que se constitui um exemplo para que outros largos e ruas possam também desenvolver algo do género, despertando um bairrismo positivo para benefício cultural da comunidade.