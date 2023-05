Flores e Cores animam cidade de Anadia em junho

A Rede Social de Anadia, no âmbito do plano de ação para o presente ano, vai dinamizar, no próximo mês de junho, a 3.ª edição da atividade “O Social Abraça Anadia!”, este ano subordinado ao tema “Anadia – Flores e Cores!”.

À semelhança do que aconteceu em 2021, as instituições sociais e outros parceiros da Rede Social irão decorar as árvores da Avenida José Luciano de Castro, da Praça Visconde Seabra e Praça do Município, bem como algumas rotundas das artérias da cidade de Anadia, agraciando assim os munícipes e dando as boas vindas a todos os que visitarem a cidade de Anadia.

Do mesmo modo, o Município de Anadia, juntamente com as Instituições Sociais, pretende dar a conhecer o trabalho das mesmas à comunidade e proporcionar uma atividade lúdica com visibilidade aos seus clientes (crianças, idosos e pessoas com dificuldade inteletual e desenvolvimental).

Nesta 3.ª edição de “O Social Abraça Anadia!”, o Município de Anadia apela à participação da comunidade em geral, sendo que todos os interessados deverão entrar em contacto com o Serviço de Ação Social do Município de Anadia, através do telefone 231 510 486 ou o e-mail: redesocial.m.anadia@gmail.com, até ao próximo dia 12 de maio.