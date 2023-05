Hospital de Aveiro já pode fazer cateterismos com abertura de nova unidade

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) inaugurou esta terça-feira a Unidade de Cardiologia de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular, que espera poder realizar cerca de mil cateterismos programados por ano, no Hospital de Aveiro.

Segundo informação do CHBV, esta nova Unidade de Intervenção Cardiovascular “alarga e diferencia a capacidade de resposta” do Centro Hospitalar, “permitindo, para além de outros, a realização de cateterismos programados” que, até agora, obrigavam à deslocação dos doentes para Coimbra, ou para o Porto.

“Trata-se dos resultados de um trabalho profundo que a direção executiva do SNS tem realizado no país, no aumento da acessibilidade a doentes com patologias cardíacas graves, que culminou com a abertura recente da unidade de hemodinâmica do Hospital de Guimarães e agora no CHBV, com a unidade de cardiologia de diagnóstico e intervenção cardiovascular”, refere a administração.

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga iniciou hoje esta valência, com a admissão para realização de cateterismo de três doentes, contando com a visita às instalações pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, presidentes das Câmaras de Águeda e de Aveiro, e de outros responsáveis ligados ao Centro Hospitalar e a esta unidade, em particular.

Recorde-se que há cerca de um ano, o conselho da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro reclamou junto do Governo a “ativação de valências hospitalares para cuidar de utentes que sofrem enfartes”, entre elas a possibilidade de realizar cateterismos urgentes em Aveiro, dado poderem ser decisivos.