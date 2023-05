Idolíadas: Seniores de Oliveira do Bairro vencem em Fotografia e Melhor Claque

Este concurso artístico contou com a participação de cerca de 400 seniores, de 71 instituições dos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo, Mira, Oliveira do Bairro e Ovar.

Os seniores do concelho de Oliveira do Bairro voltaram a “brilhar” na edição de 2023 do concurso intermunicipal Idolíadas – A Arte da Maior Idade, que terminou no sábado, 6 de maio, em Ílhavo.

A equipa do Município de Oliveira do Bairro venceu a prova de fotografia, pelo segundo ano consecutivo, prémio de Melhor Claque e ficou em segundo lugar nas competições de Artes Plásticas e Cultura Geral.

O projeto “Idolíadas”, desenvolvido anualmente pela Câmara Municipal de Ílhavo, é direcionado para áreas das expressões artísticas e da cultura. Este concurso artístico contou com a participação de cerca de 400 seniores, de 71 instituições dos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo, Mira, Oliveira do Bairro e Ovar.

Sobre a prestação da equipa oliveirense, Lília Ana Águas, Vereadora da Idade Maior, que acompanhou a equipa no evento final, considerou que “foi excelente e deixaram-nos muito orgulhosos”. “Temos gente com muito valor no nosso concelho, não só os seniores, mas também os técnicos das instituições que cuidam e estão com eles diariamente e que fazem um trabalho extraordinário”, acrescentou a autarca.

“Independentemente dos prémios e resultados que temos conseguido nas Idolíadas”, explicou Lília Ana Águas, “o nosso principal objetivo continua a ser o de proporcionar experiências positivas e marcantes a estas pessoas, que tanto nos deram ao longo das suas vidas, devolver-lhes o carinho e a atenção e aproveitar para desmistificar preconceitos em relação à idade, mostrando que o talento e a capacidade de nos superarmos não tem idade.”

A equipa de Oliveira do Bairro contou com a participação de cerca de 50 pessoas, entre idosos e técnicos, do Centro Social e Paroquial de S. Pedro da Palhaça, Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, Centro Social de Oiã, Centro Ambiente Para Todos, SóBustos, AMPER, SOLSIL, Lar Ricardo Jorge e Andreia e Universidade Sénior de Oliveira do Bairro.

De referir que a primeira prova da edição deste ano, de Cultura Geral, foi disputada no passado dia 22 de março, no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, na primeira vez em que as Idolíadas descentralizaram os locais de competição, em resposta ao desafio lançado à organização por Lília Ana Águas.

Idolíadas – A Arte da Maior Idade é um projeto ligado às boas práticas no envelhecimento, dirigido à população sénior, que passa por provas de cultura geral, fotografia, artes plásticas e uma prova de palco, que são apreciadas e avaliadas por um júri, com entrega final de prémios às diferentes categorias.