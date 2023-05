Mais de mil pessoas foram à fava em tarde animada no Troviscal

A Festa da Fava e das Associações continua a bater recordes de participantes, edição após edição. No passado dia 21 de maio, a XII edição do evento juntou no Parque da Vila do Troviscal mais de um milhar de pessoas, que saborearam pratos de sete associações e ainda dançaram ao ritmo de muita música.

A fava – que pôde ser saboreada, não só de forma tradicional ou escalfada, como em pratos de grelhada mista, rojões, chanfana ou até com sames ou tentáculos de pota – foi rainha, mas o divertimento foi o rei, com o Duo FN.

A servir, em barraquinhas, estiveram a AMALIFECA, responsável pela organização do evento, a Casa do Povo do Troviscal, o Orfeão Sol, o Grupo Desportivo Troviscalense, o Centro Ambiente para Todos, o Agrupamento de Escuteiros 480 do Troviscal e a União Filarmónica do Troviscal.

A organização está de coração cheio e agradece a participação de todos os presentes, bem como o apoio das Associações, Junta da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa e da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Patrícia do Vale