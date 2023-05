Márcia vem à Mealhada para um concerto entre “Picos e Vales”

Márcia apresenta o último trabalho num espetáculo que conta com a presença da Academia de Dança Hóquei Clube da Mealhada.

No próximo dia 20 de maio, a cantora Márcia apresenta, pelas 21h30, o seu mais recente álbum Picos e Vales, no Cineteatro Messias, num concerto imperdível que conta com a participação da Academia de Dança Hóquei Clube da Mealhada.

Distinguindo-se pela sua essência artística, Márcia tem vindo a percorrer o país com uma performance intimista, cativante e marcante. No sábado, dia 20 de maio, a artista, considerada um dos maiores talentos da composição em língua portuguesa, passa pelo Cineteatro Messias na Mealhada para apresentar o seu quinto e mais recente álbum Picos e Vales. Inteiramente produzido por si, é conhecido pelos singles “Já Passou da Hora”, “Flor e a Fava” e “Meu amor bem sabes”. O espetáculo será enriquecido pelas bailarinas da Academia de Dança do Hóquei Clube da Mealhada.

Márcia estreou-se no mundo da música em 2009 com o EP “A Pele que Há em Mim”. Sucedendo-se os álbuns “Dá”, “Casulo”, “Quarto Crescente” e “Vai e Vem”. Ganhou o prémio José da Ponte da Sociedade Portuguesa de Autores, em 2019. Ao longo da sua carreira musical, foi nomeada para três Globos de Ouro da SIC/Caras, com os temas “Tempestade”, “Insatisfação” e “A pele que há em mim (Quando o dia entardeceu)”.

Os bilhetes para o concerto custam 10€ e podem ser reservados e adquiridos na Ticketline e no Cineteatro Messias (teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870).