Mealhada celebra Dia da Criança com atividades nos parques verdes do município

Cerca de 1000 crianças do Agrupamento de Escolas da Mealhada e das instituições particulares de solidariedade social são convidadas a celebrar o Dia da Criança (1 de junho) com múltiplas atividades que vão decorrer nos parques verdes do concelho: insufláveis, oficinas, histórias e jogos prometem um dia “em cheio” para os mais novos.

O Parque da Cidade da Mealhada, o Jardim Público da Pampilhosa, o Parque do Lago do Luso, o Parque da Via Romana, em Casal Comba, e o Parque Verde Adriano Barata Martins, em Barcouço, vão ganhar vida no dia 1 de junho com a alegria de um milhar de crianças que participarão nas diversas atividades.

Entre as 9h e as 15h, os insufláveis, os jogos, as oficinas, as histórias, as atividades de música ou desporto irão fazer as delícias das crianças do pré-escolar, primeiro ciclo e IPSS que são convidadas viver intensamente o dia que lhes é dedicado.

“É um dia especial para as crianças e é uma alegria podermos proporcionar-lhes momentos diferentes. É dos investimentos que mais nos apraz fazer e podermos participar da alegria contagiante que vemos nestas ocasiões”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.