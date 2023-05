O. Bairro: Hotéis, restaurantes e cafés já podem separar os resíduos alimentares

Município de Oliveira do Bairro está a distribuir gratuitamente, contentores de 120 litros no canal Horeca (hotéis, restaurantes e cafés). Projeto também abrange o setor doméstico

Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro iniciou, na semana passada, a distribuição gratuita de contentores de 120 litros no canal Horeca (hotéis, restaurantes e cafés), no âmbito do projeto “Dar Valor é Dar Vida”, para a recolha seletiva de resíduos alimentares (biorresíduos).

Para além da entrega de contentores, esta iniciativa inclui ações de sensibilização que visam esclarecer e informar os agentes económicos sobre o que são, como separar e quais as vantagens e procedimentos para a recolha seletiva de resíduos alimentares.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e um dos responsáveis pelo pelouro do Ambiente, acompanhou o primeiro dia da entrega dos contentores, reforçando junto deste público a importância do projeto para a “criação de um ambiente mais sustentável, assim como para a redução da tarifa de tratamento dos resíduos, que pesa cada vez mais no orçamento familiar dos nossos munícipes”.

Nos estabelecimentos comerciais, este projeto contará com recolha dos biorresíduos porta a porta, a partir do início do mês de junho, três dias por semana (segundas, quartas e sextas-feiras).

Balde de 10 litros para o setor doméstico

O projeto “Dar Valor é Dar Vida” vai também incluir, numa fase posterior, o setor doméstico, pelo que todos os munícipes de Oliveira do Bairro podem receber gratuitamente um balde de 10 litros, que vai permitir a separação dos biorresíduos no seu local de produção (normalmente em casa) e a sua deposição nos contentores de proximidade ou em compostores.

Nas zonas urbanas, a população vai ter acesso a 117 contentores de proximidade (17 enterrados nos centros de Oliveira do Bairro e Oiã, e 100 de superfície, junto a prédios), instalados na via pública e nas habitações com condições para fazer compostagem. Estarão também disponíveis 790 compostores, que serão distribuídos de forma gratuita, para compostagem doméstica.

Ainda neste âmbito, vão ser implementados dois projetos pilotos em zonas especificas de Oiã e Oliveira do Bairro, com dois sistemas distintos de acesso restrito ao utilizador, com vista a ajudar a aperfeiçoar este tipo de processos, permitindo ainda verificar qual é o processo mais eficaz neste âmbito.

A inscrição neste projeto, para receber os baldes de 10 litros e/ou compositores, pode ser feita através de formulário online, disponível no site do Município de Oliveira do Bairro.

O projeto “Dar Valor é Dar Vida” conta com o apoio de fundos comunitários do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.