Oliveira a Mexer mexeu “e de que maneira” com a presença de associações e população

Terão passado pelo “Oliveira a Mexer” cerca de dois milhares e meio de pessoas nos quatro dias do evento, que abriu portas no dia 18 e encerrou na tarde de 21 de maio. Apesar de não conseguir contabilizar a entrada de pessoas, a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro estima ter conseguido até ultrapassar aquele número ao cruzar, para já numa primeira análise, alguns indicadores importantes desta iniciativa, que na segunda edição passou a envolver 17 associações, quando na primeira, em 2019, não foi além das sete.

Para Simão Vela, presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, que é promotora do evento, o balanço desta edição é “extremamente positivo”, na medida em que “superou todas as expectativas do Executivo”, a começar pelo envolvimento de um maior número de associações.

De acordo com o presidente da Junta, para além do retorno financeiro das associações, é também importante o retorno social e cultural.

Com o certame a ter início no Feriado Municipal, este ano a 18 de maio, o autarca considera que a Junta entendia que “havia um vazio” nesta data. “Uma sombra, um nevoeiro num dia tão especial em que não havia nada que desse nota de Oliveira do Bairro”. Por isso, “foi nossa intenção dar vida ao feriado e para o ano estamos a preparar mais formas para comemorar este dia”, disse Simão Vela.

