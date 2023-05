Pirilamparada regressa, no dia 2 de junho, a Águeda

O Pirilampo Mágico já chegou e com ele a Pirilamparada regressa às ruas da cidade de Águeda, espalhando a “energia que ilumina o sonho”.

Esta caminhada solidária está marcada para as 21h, do dia 2 de Junho. Neste percurso, de aproximadamente 6 quilómetros, que inicia e termina no Largo 1.º de Maio, no centro da cidade, não vão faltar surpresas e muita animação.

Esta iniciativa, realizada com o apoio da Câmara Municipal de Águeda e do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda, pretende mobilizar e sensibilizar a comunidade para o trabalho que é desenvolvido pela CERCIAG e para a iniciativa Pirilampo Mágico.

A inscrição tem um custo de 8 Brilhos, com direito a kit luminoso e o prazo para a realizar foi alargado, até dia 1 de junho, na CERCIAG, nas Piscinas Municipais de Águeda, no Posto de Turismo de Águeda, ou online em www.cerciag.pt.