Ponte sobre o Rio Alfusqueiro cortada ao trânsito por falta de segurança

A Câmara Municipal de Águeda, no seguimento de inspeções periódicas às pontes e viadutos do concelho sob sua jurisdição, detetou fragilidades num dos pilares da Ponte de Cambra, sobre o Rio Alfusqueiro, encerrando de imediato a circulação rodoviária na infraestrutura. A ponte permitia a ligação entre os lugares de Casal e Cambra, na União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, e está interdita até que sejam feitas obras de reparação.

A inspeção técnica e cuidada realizada pelo Município na ponte incluiu a verificação subaquática dos elementos de apoio da estrutura de modo a averiguar as condições de segurança, tendo sido detetadas anomalias na parte submersa de um dos pilares de apoio que poderão colocar em causa a integridade e segurança estrutural da ponte.

“Considerando a vulnerabilidade e capacidade de resistência desta infraestrutura e face ao risco que apresenta, a decisão imediata foi a sua interdição à circulação rodoviária”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientando que esta era “a única decisão que poderia ser tomada” por estar em causa “a segurança da população”.

Neste momento, a circulação rodoviária sobre a ponte está interdita e foram assinalados desvios de trânsito na estrada municipal CM1607, pelo que se apela a uma compreensão quanto aos constrangimentos causados.

Refira-se que, na sequência desta avaliação técnica, vão iniciar-se os procedimentos para que as obras de reparação necessárias possam ser realizadas o mais rapidamente possível e a normal circulação retomada.