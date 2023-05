Richie Campbell e Wet Bed Gang são as primeiras confirmações no AgitÁgueda

Richie Campbell a 8 de julho e Wet Bed Gang no dia 21 são as primeiras confirmações no cartaz do AgitÁgueda 2023, que promete 23 dias de forte animação na cidade.

Todos os anos, Águeda oferece um Verão cheio de música, cor e criatividade com a realização do AgitÁgueda que celebra, este ano, a sua 16.ª edição.

De 1 a 23 de julho, as ruas da cidade voltam a encher-se de milhares de chapéus-de-chuva coloridos e incontáveis instalações de arte urbana, que as transformam em verdadeiras galerias de arte ao ar livre.

Música, artesanato, gastronomia, animação de rua e eventos desportivos juntam-se ao apelativo roteiro, tornando o AgitÁgueda um dos eventos mais acarinhados pelo público nacional e internacional e colocando a cidade na rota mundial dos festivais.

O cartaz musical do evento aposta em alguns dos mais consagrados artistas e bandas nacionais e internacionais, oferecendo uma programação de qualidade, dirigida a todos os públicos, e com entrada livre. Para já, confirmam-se os primeiros nomes.

No dia 8 de julho, Richie Campbell vai apresentar “Heartbreak & Other Stories” – o seu tão aguardado quinto álbum – num concerto explosivo, sem esquecer os êxitos que o tornaram um dos artistas nacionais mais importantes dos últimos anos.

Gson, Kroa, Zara G e Zizzy são os Wet Bed Gang, colectivo de Vialonga, já uma das principais referências do hip hop nacional com milhões de streams das suas músicas e centenas de concertos de norte a sul do país. Vêm a Águeda no dia 21 de julho. Com três álbuns lançados e uma enorme legião de fãs, prometem uma noite memorável, onde o hip hop será rei.

O AgitÁgueda inclui ainda uma área AgitaKids, destinada aos mais novos, a Feira de Artesanato, animação de rua, o Carnaval Fora D’ Horas, palco com DJ’s e tasquinhas que mostrarão o melhor da gastronomia do concelho, entre tantas outras atividades programadas. Em breve serão anunciadas mais informações sobre o programa musical e outras atividades a decorrerem nestes 23 dias de animação.