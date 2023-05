Rotary festeja aniversário com cinco novos membros e um sócio honorário

Cerimónia marcou o 32.º aniversário do Rotary Club de Oliveira do Bairro.

A entrada de cinco novos sócios, a atribuição de um título de sócio honorário e a entrega de donativos a associações do concelho foram os três momentos que marcaram a comemoração do 32.º aniversário do Rotary Club de Oliveira do Bairro, na penúltima quarta-feira.

Perante cerca de meia centena de companheiros rotários, amigos e convidados, foram admitidos no clube de Oliveira do Bairro “cinco novos sócios, jovens, que vêm aumentar o nosso quadro social”, frisaria Leontina Novo, responsável pelo protocolo. São eles Paulo Pequeno, Alfredo Rodrigues, Carla Mota, João Paulo Sol e Inês Carreira.

O Rotary entendeu também atribuir o título de sócio honorário, a mais alta distinção do clube, a Oriana Pataco, diretora do Jornal da Bairrada, pelos serviços em prol do ideal de Rotary e seu constante apoio à causa rotária.

