Semana da Europa agitou Escola Secundária Adolfo Portela

A Escola Secundária Adolfo Portela (ESAP) está a comemorar a Semana da Europa, que começou a 2 de maio e termina esta quarta-feira, dia 10, elegendo o tema “Juventude, o Futuro da Europa” e, neste sentido, desenvolveu um conjunto de atividades com exposições de malas de viagem dedicadas aos vários países europeus e reinterpretações de famosas pinturas de artistas europeus do final do século XIX até á atualidade.

A par daquelas iniciativas, a ESAP promoveu um conjunto de palestras/debates. Na passada tarde de 5 de maio, os representantes das juventudes partidárias esclareceram várias ideias e propostas sobre o futuro dos jovens e da Europa, num debate muito profícuo e que se prolongou para além do tempo previsto dada o interesse e a participação dos presentes no auditório da ESAP.

Já antes, no dia 3 de maio, a manhã foi dedicada a um subtema: “Juventude, motor de cultura: preservação ou inovação”, numa mesa-redonda com a presença de Bruno Taveiro, professor e fotojornalista, João Paulo Teles, jornalista do Jornal da Bairrada, escritor e fotógrafo, Ricardo Regalado, profissional de teatro e artes performativas, e Bárbara Leandro, estudante do ensino secundário e atriz de teatro musical.

A sessão abriu com Bruno Taveira, o qual esclareceu a importância das artes na sua vida ao mesmo tempo que fez a sua formação académica para a via docente. Iniciou, ainda adolescente, como cartoonista, tendo depois enveredado pelo fotojornalismo, realizando cobertura de vários acontecimentos para jornais nacionais, mas, ultimamente, dedicando-se mais a reportagens fotográficas sobre Trás-os-Montes, as quais vai publicando em jornais regionais.

Seguiu-se João Paulo Teles, autor do recente livro “A Poesia dos retratos”. O jornalista aguedense do JB destacou aa importância de partir à procura de locais vistos pela lente fotográfica e vesti-los com a roupagem das palavras sentidas. Do complemento holístico, à sua atividade profissional, de escrever e fotografar, captar novas sensações e exprimir as suas emoções. Como antigo aluno da ESAP, descreveu o seu percurso como aluno, como cofundador do jornal escolar “O recado”, da tentativa de criar a rádio escola e de como ele e os colegas encontraram uma solução para realizar esta vontade. Referiu ainda a importância de ser jornalista num jornal regional e do prazer de fazer jornalismo de proximidade.

De seguida, a palavra foi dada a Ricardo Regalado que, numa interação com os jovens estudantes da área de humanidades dos 10º e 11º anos, procurou mostrar a importância das artes na escola e em paralelo às atividades escolares. Para este criador artístico, trabalhador das Escoliadas, é extremamente difícil avaliar a arte por não ser objetiva, mas terão de ser os jovens a mudar o paradigma da Escola e através da arte será um caminho de formação muito mais completa.

A sessão finalizou com a intervenção da estudante Bárbara Leandro que descreveu o seu percurso inicial na dança hip-hop e contemporânea, depois o teatro e agora o teatro musical, a par do seu caminho escolar como estudante do 12º ano de Humanidades. Revelou algumas capacidades que adquiriu com a representação e ainda subscreveu a importância das Escoliadas.

No final, os discentes dirigiram algumas questões aos palestrantes, demonstrado interesse e alegria e mostrando a importância desta iniciativa.