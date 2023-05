Sessão de Cinema ao Ar Livre em frente ao Hospital de Cantanhede

A próxima sessão das “4.ª Clássicas”, em Cantanhede, será na próxima sexta-feira, dia 2 de junho, pelas 21h30, no parque em frente ao Hospital de Cantanhede, com entrada gratuita na estreia da parceria com recém criada Liga dos Amigos do Hospital de Cantanhede.

Segundo a organização, “os pacientes, visitas e família poderão acompanhar a sessão a partir das janelas dos quartos, que nessa noite se transformarão em camarotes de um cineteatro, com o público em geral a ficar em cadeiras, em baixo na plateia”.

Serão apresentas várias curtas-metragens incluídas no projeto “Docs Herança Bairrada”, tais como “Gente, coisas e memórias” (2021) de Vasco Espinhal Otero, “A Tremoceira de Cadima, Tremoço o Marisco dos Pobres” (2022) de Paulo Perdiz e Guilherme Ferro, “Moro à Beira do Mar” (2021) de Vasco Espinhal Otero, “O Senhor Óscar das Bicicletas” (2022) de Artur Castro e Pedro Dias, “A Festa do Bunho e do Junco” (2022) de Artur Castro e “Máscara de Cortiça” (2020) de Tiago Cerveira.

Esta sessão contará também com mais uma extensão do Marmostra (Festival Internacional de curtas-metragens da Praia da Tocha), organizado pela Associação de Moradores da Praia da Tocha, com a apresentação dos filmes “Avisos” (2019) de Rui Duque, “A Terra das Almas Trabalhadoras” (2021) de Mohammad Hasani e “O Protesto dos Peixes” (2019) de Paulo Delgado.

Recorde-se que as sessões de cinema e de cine-concertos das “4.ª Clássicas” ocorrem desde 2016, estando o projeto no seu oitavo ano de programação mensal.