Sinistralidade rodoviária foi tema de várias ações de sensibilização em Cantanhede

Foram abordadas várias temáticas, designadamente regras básicas de trânsito, circulação de peões e de ciclistas, com ênfase para a promoção e importância do uso dos sistemas de retenção de crianças.

A Câmara Municipal de Cantanhede promoveu um conjunto de ações de sensibilização sob o tema Sinistralidade Rodoviária em todas as escolas do Agrupamento Marquês de Marialva. Especial dirigidas aos todos os alunos do 3.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, estas atividades integram a planificação prevista para o ano letivo 2022/2023.

Enquadradas no projeto “Noites Saudável das Cidades do Centro de Portugal” e no subprojeto “Sinistralidade Rodoviária – Pensar a Prevenção/Melhorar a Resposta”, este conjunto de iniciativas contou com a organização da Proteção Civil Municipal de Cantanhede, com apoio da GNR e da UCC do Centro de Saúde de Cantanhede.

Durante as diversas ações foram abordadas várias temáticas, designadamente regras básicas de trânsito, circulação de peões e de ciclistas, a importância para o respeito das mesmas e as consequências do incumprimento, com ênfase para a promoção e importância do uso dos sistemas de retenção de crianças, (cadeirinhas e Bancos Elevatórios).

As iniciativas tiveram ainda uma vertente prática no exterior dos estabelecimentos, nomeadamente operações STOP por parte da GNR, para a verificação das condições de transporte das crianças, preenchimento de questionários e distribuição de folhetos e uma vertente expositiva em sala de água.

Foram realizadas mais de 170 verificações de veículos particulares e coletivos, preenchimento de igual número de questionários e dinamizadas 10 ações no ano letivo 2022/2023 envolvendo de forma direta mais de 180 alunos do 3.º ano.

No decorrer das operações de STOP foram detetadas algumas situações anómalas relativas ao transporte de crianças, tendo sido os condutores sensibilizados, para a correção das mesma e respeito pelas regras de segurança no transporte de crianças.

Recorde-se que no ano letivo de 2021/2022, foram realizadas 11 ações idênticas em todas as escolas do 1.º Ciclo, do Agrupamento Gândara Mar e Agrupamento Lima de Faria, envolvendo diretamente mais de 170 alunos do 4.º ano.