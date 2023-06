Centro de Interpretação da Mealhada coloca “Brigada AltAmbiente” no terreno

O Centro de Interpretação Ambiental vai realizar, entre 17 de julho e 11 de agosto, a “Brigada AltAmbiente”, no Parque da Cidade da Mealhada. O programa de voluntariado, direcionado para jovens entre os 14 e os 30 anos, visa promover práticas no âmbito da proteção ambiental.

Entre as 8h30 e as 13h30 de 17 de julho a 11 de agosto, o Parque da Cidade da Mealhada vai ser o palco das ações de voluntariado do programa “Brigada AltAmbiente”, que está ao encargo do Centro de Interpretação Ambiental. As atividades estão inseridas no “Programa de Voluntariado Jovem Para a Natureza e Florestas”, do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), um programa direcionado a 12 jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, que visa promover práticas no âmbito da proteção da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização e da preservação contra os incêndios florestais e outras catástrofes e da monitorização e recuperação de territórios afetados.

As ações terão início no Centro de Interpretação Ambiental, no Parque da Cidade da Mealhada, onde será feita uma abordagem teórica com o objetivo de motivar os jovens para o conhecimento e valorização do património natural da região, sensibilizando-os para a sua defesa. Ao longo de 20 dias, os jovens, acompanhados por profissionais, farão trabalhos de limpeza e manutenção do Parque da Cidade; controlo de espécies invasoras; e sensibilização da população para a adoção de práticas que promovam a economia circular, em particular a compostagem caseira.

Os jovens terão direito a 12 euros por cada manhã e seguro de acidentes pessoais. As inscrições podem ser efetuadas aqui .