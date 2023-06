Clínica Veterinária de Vilarinho do Bairro inaugura novas instalações

Com 11 anos de vida, a Clínica Veterinária de Vilarinho do Bairro tem vindo a crescer de forma sustentada.

Por forma a criar as melhores condições para receber e tratar os seus pacientes de quatro patas, a Clínica Veterinária de Vilarinho do Bairro inaugurou na última sexta-feira, dia 23 de junho, as novas instalações localizadas na mesma rua (Rua da Vila), a uma distância de 50 metros das anteriores instalações.

Com 11 anos de vida, a Clínica Veterinária de Vilarinho do Bairro tem vindo a crescer de forma sustentada e as novas instalações são fruto do reconhecimento da qualidade dos serviços prestados.

A médica veterinária Mónica Simões, sócia-gerente da clínica, destaca isso mesmo: “a necessidade de continuar a prestar o melhor serviço, com a máxima qualidade”. Desta vontade, nasceu um sonho e eis que a obra surgiu.

