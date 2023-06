“Epopeia Gandareza” estreia em Cantanhede em formato cine-concerto

O filme “Epopeia Gandareza” (2022), realizado pelo cantanhedense Vasco Espinhal Otero e produzido por Cabra Cor de Rosa / Cineclub Bairrada, irá ter a estreia em formato cine-concerto, com a banda sonora criada pelo projeto “Cabra Cor de Rosa” interpretada ao vivo, acompanhando a projeção da obra, no próximo dia 7 de junho, pelas 21h30, na Praça Marquês de Marialva, em Cantanhede.

A obra, iniciada em 2016, comporta elementos de vários géneros cinematográficos e foi já premiada em países como Índia, Argentina, EUA, África do Sul e Malásia.

Nesta epopeia, o espetador é convidado a adotar a visão de um narrador divino ou extraterrestre, vindo dos confins do Cosmos e do início microscópico da vida, que chega ao nosso planeta, chegando mesmo à região da Gândara, em Portugal… No entanto, esta é somente uma referência, um ponto de passagem, com uma cultura própria, entre muitas desta aldeia global. As presentes ameaças ao meio ambiente são abordadas com foco nas soluções de futuro: diversidade cultural, partilha emocional e arte científica.

Este é um marco que assinala o início da sua digressão nacional e internacional, sendo que os bilhetes (gratuitos, mas com reserva obrigatória, dada a lotação limitada do espaço) para o espetáculo poderão ser adquiridos no Posto de Turismo de Cantanhede (tlf: 231 410 155), Museu da Pedra de Cantanhede (tlf: 231 423 730), pelo e-mail dc@cm-cantanhede.pt, encontrando-se também disponíveis na plataforma Bol.pt.

A sessão conta com o alto patrocínio do Município de Cantanhede e integra a programação da Tapas & Papas – Mostra de Gastronomia e Artesanato de Cantanhede, com organização da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça.