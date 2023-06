ERASMUS +: A internacionalização da formação docente no AEAnadia

A formação Erasmus+ para capacitação docente no Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA) arrancou em janeiro deste ano, tendo neste momento vários grupos de docentes, num total de 26 professores, concluído cursos distintos, em parceria com três entidades formadoras: a ELA (Erasmus Learning Academy), a English Matters e a Europass Teacher Academy.

Três grupos frequentaram cursos de formação em Palermo, Itália. O primeiro grupo, constituído pelos docentes Jorge Orlindo Ribeiro, Maria Antónia Galante e Ana Margarida Barata, frequentou “Soft Skills e Inteligência Emocional para professores e técnicos da educação”, de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. De 19 a 25 de fevereiro, foi a vez de a docente Ana Cláudia Mano Soares frequentar “Aprendizagem Intercultural e Diversidade Cultural em Educação”. No último grupo, as docentes Isabel Trindade, Manuela Santos, Cristina Simão e Lúcia Soeiro frequentaram “Preventing conflicts and tackling Early School Leaving”, de 7 a 13 maio.

No âmbito dos cursos de formação “Visitas Educacionais Estruturadas às Escolas e Seminários de Formação”, participaram três outros grupos de docentes. A professora Susana Silva esteve em Reykjavik, Islândia, entre 19 e 25 de março. Esta foi uma formação Erasmus + que acolheu 139 professores de 19 países europeus. As docentes Alice Lourenço, Maria de Lurdes Loureiro, Maria Adélia Sampaio e Célia Neves, estiveram em Estocolmo-Suécia, entre os dias 23 e 29 de abril, juntamente com outros 91 participantes, de 12 países diferentes. Por último, as docentes Estrela Cardoso, Graça Gomes, João Costeira e Júlia Almeida, estiveram em Oslo, Noruega, de 7 a 13 de maio.

Na semana de 23 a 30 de abril, estiveram em Curaçau os docentes Alberto Cardoso, Alexandrina Leitão, Catarina Simões, Catarina Barreto, Ilena Valinho e Alexandra Gonçalves, para frequentar o curso “Stress management and Recognition: Key Strategies for Teachers”, dinamizado pela Europass Teacher Academy.

Finalmente, de 29 de abril a 6 de maio, foi a vez de um grupo de professoras de Educação Especial do Agrupamento se deslocar a Itália, Bolonha, para a frequência do curso de formação “Special Needs and Inclusive Education”, dinamizado pela ELA.

Todos os grupos de docentes tiveram, ainda, o privilégio de visitar locais de interesse que permitiram aprofundar os aspetos políticos, sociais, históricos e económicos que caracterizam os povos de acolhimento.