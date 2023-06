Exposição “Plasticus Maritimus” para ver no Museu Marítimo de Ílhavo

Exposição pretende que os visitantes tomem consciência do grande problema do lixo marítimo, alertando-os para quantidade e variedade de alguns objetos que diariamente dão à costa.

A exposição “Plasticus Maritimus – uma espécie invasora”, de Ana Pêgo, vai ser inaugurada, no próximo dia 8 de junho – Dia Mundial dos Oceanos, às 21h30, no Museu Marítimo de Ílhavo.

“Plasticus Maritimus” é aqui designada como “uma nova espécie exótica que tem vindo a crescer em todas as praias e oceanos. Com uma infinidade de formas, cores e tamanhos, as suas maiores características, representa uma grande ameaça para a fauna marítima e, por consequência, para o Homem”.

Assim, de uma forma simples e colorida pretende-se, nesta exposição, que os visitantes tomem consciência do grande problema do lixo marítimo, alertando-os, através de exemplos “desta espécie”, para quantidade e variedade de alguns objetos que dão diariamente à costa nas praias.

A exposição estará patente no Museu Marítimo de Ílhavo até dia 7 de janeiro de 2024.

Ana Pêgo estudou Biologia Marinha e Pescas na Universidade do Algarve. É no ano de 2012 que começa a dedicar-se à educação ambiental, fundindo a arte com a ciência. A crescente preocupação com o lixo marítimo levou a bióloga a aprofundar conhecimentos e a criar projetos educativos com esse tema. E é dessa preocupação que nasce, em dezembro de 2015, “Plasticus Maritimus”, projeto que partilha, de forma artística e educativa, os achados das nossas praias.

A inauguração da exposição servirá ainda de mote para a Conversa de Mar: “Para um uso mais sensato dos Plásticos”, com Ana Pêgo, para a entrega simbólica das recolhas de lixo realizadas com a Brigada Verde, da CERCIAV, e apresentação do Projeto de Comunidade “Azul Petróleo”, com Rui Queiroz de Matos e Alexandre Simões.