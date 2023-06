Fotão-X sagrou-se vice-campeão nas corridas a energia solar

O Fotão-X do Clube de Energias Renováveis de Bustos alcançou um importante 2.º lugar na 8.ª Grande Corrida de Carros Movidos a Energia Solar, que decorreu, no passado fim de semana, no Estádio Nacional, no Jamor.

O “Fotão-X” deixou uma excelente marca na VS-Solar Challenge, culminando “um ano de superação, mas sobretudo de sucessos devidos ao trabalho coeso que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos vários anos”, pelo Clube.

Entretanto, no sábado, dia 10 de junho, realizou-se no Heliódromo Frei Gil – Bustos, a 13ª edição do Grande Prémio Frei Gil, organizada pelo Clube de Energias Renováveis Professor Fernando Ferreira.

Depois de uma semana pouco convidativa para a realização de eventos ao ar livre, o evento contou com um dia relativamente agradável para colocar à prova os projetos fotovoltaicos construídos pelos alunos de várias escolas do país que aceitaram este desafio.

Tratou-se provavelmente de uma das maiores edições deste evento, recebendo um total de cerca de 30 projetos, provenientes de 7 instituições de ensino, representados por um total de 65 alunos. Todas as escolas levaram projetos inovadores utilizando diferentes soluções técnicas, o que permitiu que fossem trocadas diversas aprendizagens e experiências.

De entre as modalidades em competição, a de carros e a de barcos, escalão B, foram vencidas pela Escola Profissional CIOR de Vila Nova de Famalicão, com os protótipos “speedcar” e “virgolini”. Já o escalão A da modalidade de barcos, contou com uma vitória do estreante nesta competição, Agrupamento de Escolas de Vagos, com o protótipo “Usain Boat”. O prémio da modalidade Chaimite, o único escalão aberto à população em geral, ficou em casa, sendo vencido pelo campeão das edições anteriores, Professor Fernando Ferreira, com o protótipo Pintas.

Além dos primeiros lugares, nota para as excelentes prestações da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, da Escola Profissional de Aveiro, do Instituto Duarte Lemos e da Escola Secundária Santa Maria Maior – Viana do Castelo.

Na cerimónia de encerramento, a vereadora da Câmara de Oliveira do Bairro, Susana Martins, lançou um desafio aos elementos da organização, para numa próxima edição, duplicarem o número de instituições de ensino a competir ao Grande Prémio Frei Gil.