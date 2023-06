Herman José abre Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada este sábado

São nove dias de festa que tem início este sábado, dia 3 de junho, com a atuação de Herman José, no palco principal, seguindo-se, o espetáculo “Amália – Uma história de vida” (dia 4), Fernando Daniel (dia 7), Ivandro (dia 9), João Pedro Pais e Pedro Simões, dj RFM (dia 10) e termina dia 11 com Rita Guerra, num concerto com as Filarmónicas de Barcouço e do Luso. O centro da Mealhada está transformado num recinto de festa, com artesanato, gastronomia, espaço 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada e muita animação.

Está tudo praticamente pronto para o início de mais uma edição da Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada, cuja inauguração está marcada para as 17h de sábado.

Durante nove dias, o centro da cidade transfigura-se, acolhendo diversos espaços, destacando-se os concertos de acesso gratuito, sejam os do palco Cineteatro Messias, sejam os do palco coletividades, por onde passará o folclore, a música, a dança, os coros e o samba.

Nesta edição, destaca-se também a exposição de artesanato oriundo de todo o país, com mais de meia centena de artesãos que vão mostrar artes tão distintas como a filigrana, a olaria ou os bordados. Uma mostra que mereceu a classificação do Instituto do Emprego e Formação Profissional como feira de âmbito nacional.

O recinto inclui ainda um espaço dedicado à juventude, com a Zona 231 a proporcionar aos jovens tempos de conversas e debate, bem como área de pc gaming, Arcade Game, Karaoke, demonstrações de boardgame e encontro de Cosplay, dinamizado pelo clube Duros do Mondego.

As tasquinhas são outro dos pontos obrigatórios, para prova da gastronomia regional, bem como o espaço 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, para degustação da água, pão, vinho e leitão.

“Julgamos ter argumentos para atrair milhares de pessoas à Mealhada, combinando o artesanato, a gastronomia e os espetáculos. Por outro lado, esta é verdadeiramente a festa do Município, sendo uma oportunidade para os munícipes – e não só – poderem usufruir de momento de lazer em família e de concertos de nível nacional de forma gratuita”, sublinha António Jorge, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Programa l Palco Cineteatro Messias

Sábado, dia 3

22h – Herman José

Domingo, 4 de junho

21h30 – “Amália – História de Vida”

Segunda, 5 de junho

21h- Teatro “Uma lenda nunca vem só”

22h– Eletrick Band

Terça, 6 de junho

21h – Cinema ao Ar livre

“O filme do Bruno Aleixo”

Quarta, 7 de junho

22h – Fernando Daniel

Quinta, 8 de junho

21h – Oficina de Música EB2/3 Mealhada

Sexta, 9 de junho

22h l Ivandro

Sábado, 10 de junho

22h l João Pedro Pais

00h l Miguel Simões – DJ RFM

Domingo, 11 de junho

18h – Rita Guerra – com Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 D’Agosto e Associação Filarmónica de Luso



Programa l Palco Coletividades

Sábado, 3 de junho

18h – G.R.E.S Batuque (escola de samba)

19h –Dança – Hóquei Clube da Mealhada

20h – Meia Lua

Domingo, 4 de junho

16h30 – Grupo Regional Pampilhosa do Botão

18h – Teatro & Expressão – Universidade Sénior CADES

19h – G.R.E.S. Amigos da Tijuca

Segunda, 5 de junho

20h – Grupo Coral Magister

Terça, 6 de junho

19h – Tuna – Universidade Sénior CADES

Quarta, 7 de junho

18h – APPACDM

19h – Associação de Aposentados da Bairrada

Quinta, 8 de junho

16h30 – Rancho Folclórico Ventosa do Bairro

18h – Associação Filarmónica Pampilhosense (desfile)

19h – G. R. E. S. Real Imperatriz

Sexta, 9 de junho

18h – Rancho Folclórico e Etnográfico São João de Casal Comba

Sábado, 10 de junho

Manhã – Prova 3 Milhas da Mealhada

16h30 – Rancho Folclórico da Vimieira

18h – DWH- Dance With Heart

19h – E.S. Sócios da Mangueira