Mais de 500 marchantes desfilam nas ruas de Cantanhede e da Praia da Tocha

Marchas desfilam esta noite na Praia da Tocha e no dia 1 de julho em Cantanhede.

Nove grupos festejam os Santos Populares com as tradicionais marchas na Praia da Tocha e Cantanhede. A primeira realiza-se já hoje, 24 de junho, com os grupos participantes a desfilar pelas ruas da Praia da Tocha, integrando também os festejos em honra de São João daquela localidade.

Na noite de 1 de julho, sábado, será a vez dos grupos se apresentarem na cidade de Cantanhede, por ocasião dos festejos em honra de S. Pedro, padroeiro da cidade.

As Marchas Populares têm-se afirmado como uma iniciativa de cariz popular, a que o Município, numa dimensão subsidiária, tem chamado a si a organização e a dinamização deste momento marcante do calendário cultural: é a chegada do solstício de verão, é o tempo das colheitas, é o tempo da religiosidade popular, em que o religioso e o profano se entrecruzam.

O êxito da iniciativa decorre também da dedicação, empenho e entusiasmo dos diversos grupos, que proporcionam um ambiente de cor, luz e franca alegria às noites dos Santos Populares.

Este ano, 547 marchantes vão animar os dois desfiles, com coreografias que evocam temas tão diversos como a natureza, os anos 60 e o Rock n’Roll, ou a Rádio Auri-Negra, passando pela emigração e o Parque Mayer.

Sete grupos vão coincidir nas duas marchas. São eles os de Murtede, Cantanhede, Vilamar, Arrôtas, Fontinha, Tocha e Febres. No primeiro desfile, já este sábado, na Praia da Tocha, participa ainda a marcha de São Martinho do Bispo (Coimbra), que evocará os seis anos de atividade, recordando as músicas infantis e os jogos de outrora.

Já na Marcha de Cantanhede, a novidade será a marcha da Gira Sol, cujo tema surge no âmbito do projeto educativo “De mãos dadas pelo mundo das plantas”.

As duas marchas têm início agendado para as 21h30.