Marchas Populares voltam a animar o Município de Mira

Nas noites de 17 e 24 de junho, os centros das vilas de Mira e da Praia de Mira vão, mais uma vez, encher-se de cor, música e muita animação com as tradicionais Marchas Populares.

E à semelhança dos últimos anos, a Câmara Municipal de Mira, renova, mais uma vez, o apoio à realização das Marchas Populares, parte integrante do calendário de eventos do Município.

Com início previsto para as 22h, o programa deste ano, conta com a apresentação de sete Marchas do concelho, que se apresentam em duas noites, fruto do trabalho e empenho que vem ganhando forma ao longo dos últimos meses.

As coreografias que vão assinalar esta época de Santos Populares vão ser protagonizadas por três marchas infantis, que antecedem as quatro marchas de adultos, num espetáculo de qualidade e de grande adesão por parte dos mirenses.

As Marchas Populares têm vindo a ganhar especial envolvimento por parte da população e coletividades do concelho, mantendo viva a tradição e mobilizando centenas de pessoas nas coreografias, músicas, guarda-roupa, arranjos e adereços.

“O empenho e espírito de compromisso destes grupos têm culminado em grandes espetáculos, portanto estão certamente garantidas duas grandes noites nos dias 17 e 24”, destaca o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, ao mesmo tempo que convida todos a visitarem Mira e assistirem às Marchas Populares 2023.