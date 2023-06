Meajazz regressa em julho e traz, entre outros, Carmen Souza e John Wolf

Festival está marcado para 14 e 15 de julho no Parque do Lago, no Luso. Conheça o cartaz.

Carmen Souza, John Wolf, Mad Nomad e Kiko & The Blues Refugees são os artistas convidados para a sexta edição do Meajazz – Festival de Jazz da Mealhada, que se realiza dias 14 e 15 de julho, no Parque do Lago do Luso.

A sexta edição do Meajazz, com entradas livres, apresenta um cartaz que junta o jazz ao blues, com uma pitada de eletrónica e de world music, numa curadoria de Pedro Galhoz e da agência Luckyman. Depois de uma edição que comportou vários estilos de jazz, em 2022, este ano o Município apresenta uma proposta diferenciadora para novos públicos.

No primeiro dia, 14 de julho, atuam Mad Nomad, um projeto de Catarina Santos que une jazz, hip hop e sampling, e Kiko & The Blues Refugees, formação que está a promover o “Threadbare”, o seu último disco, por onde os blues se espraiam, cruzando-se com o rock-roll, o rhythm and blues, o soul e o jazz.

No segundo dia, 15 de julho, sobem ao palco John Wolf, músico que viaja pelo universo das primeiras décadas de jazz e blues, com influências de ritmos latinos e africanos, e Carmen Souza, cantora que está em digressão a promover “Interconnectedness”, o seu último trabalho com dez temas na sua maioria compostos em parceria por Carmen e Theo, mas também versões de “My baby just cares for me” e “Sous le ciel de Paris”, de Nina Simone e Edith Piaf, respetivamente. O programa completa-se com a atuação de “Spice Jam”, no Palco da Alameda do Casino, e com a animação de rua dos “Sons do Mondego”.

“Acreditamos ter em mãos alguns dos mais surpreendentes projetos emergentes. Tendo em conta os artistas de renome apresentados, temos a certeza de que estamos no caminho da valorização do festival, oferecendo uma variedade de estilos musicais que irão atrair diferentes públicos e proporcionar-lhes uma experiência única e memorável”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara.

O Festival dá início à animação de verão na vila termal do Luso que, entre julho e setembro, receberá concertos, oficinas, exposições, a feira do pão e do mel, roteiros turísticos e diversas iniciativas que procuram complementar a oferta termal.