Migrantes de sete países com formação sobre emprego em Oliveira do Bairro

A autarquia está a preparar mais formação relacionada com o emprego ou com outras áreas identificadas pelos migrantes.

O Município de Oliveira do Bairro promoveu duas sessões do workshop “Procura Ativa de Emprego e Entrevista de Emprego”, destinado à população migrante do concelho.

A iniciativa está a ser realizada no âmbito dos projetos “Oliveira Mundo de Gentes” e “Oliveira do Bairro Acolhe”, em colaboração com o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) de Oliveira do Bairro.

A primeira sessão contou com 14 participantes, oriundos do Brasil, Venezuela, Argentina e São Tomé e Príncipe.

A segunda foi dirigida a migrantes da Ucrânia, Paquistão e Índia, e teve tradução simultânea para ucraniano e inglês. Esta sessão contou com oito participantes.

A iniciativa, promovida pelos projetos do Município “Oliveira do Bairro Acolhe” e “Oliveira Mundo de Gentes”, tem como objetivo o empoderamento e autonomização dos migrantes na resolução de questões relacionadas com o emprego, bem como fornecer informação relativa ao reconhecimento profissional e académico.

As sessões decorreram no auditório da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, nos dias 27 de maio e 1 de junho, e contaram com a dinamização da formadora Sandra Meireles.

A autarquia de Oliveira do Bairro está a preparar mais oitos sessões relacionadas com o emprego ou com outras áreas identificadas pelos migrantes, sobre temáticas relevantes para a sua integração.

De acordo com os últimos dados oficiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o Concelho de Oliveira do Bairro, com uma população 23.132 pessoas (Censos 2021), contava em 2021 com 1.016 migrantes oriundos de 46 países diferentes, destacando-se o Brasil, São Tomé e Príncipe e Venezuela. No entanto, estes números espelham apenas os migrantes com autorização de residência nesse ano, excluindo todos os que chegaram entretanto e aqueles que ainda não tinham, à data, o seu processo completamente regularizado.

A Câmara acredita que os números do SEF, sendo oficiais, “não espelham a magnitude do fenómeno no concelho. Assim, a afluência e pedidos de apoio de imigrantes, ainda em situação irregular, nos diferentes serviços do município (CLAIM, GIP, Ação Social), sugere um aumento significativo deste número durante o ano de 2022 e 2023, designadamente pela contínua vaga de imigração do Brasil, pelo movimento de deslocados de guerra com proteção internacional da Ucrânia e por uma nova vaga de imigrantes de países como a India e Paquistão”.