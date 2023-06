Multidão rende-se à festa e alavanca marca “Oiã – Vila da Flor”

Fotos: Paulo Gaudêncio

A Junta de Freguesia de Oiã não tem dúvidas. “Esta foi a maior edição de sempre da Festa da Flor”, assegura o presidente da Junta, Bruno Seabra, estimando que passaram pela vila de Oiã cerca de 20.000 pessoas para assistirem ao desfile do passado domingo.

“É certo que não conseguimos contabilizar com exatidão o número de pessoas, mas por vários indicadores que temos é seguro dizer que estiveram cá mais de 20.000 pessoas”, reforçou, completando que “foi a mais participada de sempre e a que mais gente atraiu”.

Com cerca de milhar e meio de participantes e com a envolvência de 23 associações, a Festa da Flor de Oiã foi brindada com um autêntico dia de verão, o que contribuiu também para enriquecer a moldura humana que inundou as ruas da vila, muito especial a Rua Conde de Águeda, “que foi, sem dúvida, o ponto alto desta edição. Os relatos e testemunhos das pessoas dizem-nos que foi mesmo um dos grandes atrativos”, comentou Bruno Seabra.

“A Festa da Flor esteve nas televisões e esta semana vai voltar e isso deu-nos uma visibilidade e uma dinâmica ainda maiores nesta marca ‘Oiã – Vila da Flor’ que todos juntos estamos a construir”, destacou o autarca.

Fechada esta edição, a Junta de Oiã valoriza “a união da população e das associações que acreditaram no projeto”. “Vamos voltar mais fortes na próxima edição, percebemos algumas lacunas e vamos retificar. Para a a próxima semana vamos avaliar e começar já a trabalhar para a próxima, que acontecerá dentro de dois anos”, disse.

Para Bruno Seabra, a marca Oiã – Vila da Flor está criada. “Toda a gente já fala desta marca e está rendida à festa. Esse é o nosso objetivo : Queremos esta imagem com esta dimensão, forte aqui e no país”.

Sexta-feira, dia 30, há novo desfile, mas integrado nos 34 anos da elevação de Oiã a Vila, a partir das 19h.