Município de Oliveira do Bairro capturou e esterilizou mais de 300 gatos

Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro está a implementar o programa CED – Capturar-Esterilizar-Devolver, de forma a controlar e reduzir as colónias de gatos no concelho.

Desde setembro de 2022, os serviços da autarquia bairradina já capturaram, esterilizaram e devolveram ao local onde foram capturados, 301 gatos machos.

De acordo com Susana Martins, vereadora responsável pela área municipal da Saúde e Bem-Estar Animal, o processo envolve “a captura dos gatos de uma colónia, a sua esterilização, um pequeno corte na orelha esquerda para fins de identificação, desparasitação e, por fim, a devolução dos animais ao seu território de origem, onde são alimentados e protegidos por um cuidador devidamente identificado”.

“Identificámos 66 locais no Concelho onde existem colónias de gatos ‘silvestres’ e pessoas que informalmente tratam deles”, referiu Susana Martins. “Temos falado com esses cuidadores e eles têm-nos dado uma ajuda imprescindível na captura dos gatos, percebendo que se trata de um método que respeita a dignidade dos animais”, acrescentou.

Para além do programa CED, a autarquia de Oliveira do Bairro está também a construir casas-abrigo para gatos, para colocação em locais onde existem colónias e cuidadores identificados, sem um espaço para os proteger.

A primeira casa-abrigo foi colocada na Rua das Agras, na freguesia de Oiã, e foi feita inteiramente por e com recursos do Município. “Temos um colaborador que está a fazer autênticas obras de arte com madeira retirada de paletes. O Sr. Calado, a quem aproveito desde já para agradecer, está a construir casas-abrigo de vários tamanhos, consoante o local onde vão ser colocadas e o número de animais dessa colónia”, explicou a autarca.

Susana Martins faz questão de estender os agradecimentos aos técnicos que colaboram no âmbito do programa CED, nomeadamente “Pedro Nunes, Cátia Silva e Adriana Sousa”, assim como “às pessoas que tratam e alimentam os gatos nas colónias que temos identificadas, como Fernando Silva, Carmen Martin e Ana Paula Dias, que cuidam de uma colónia com cerca de 30 gatos”.