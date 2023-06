Nelson Conceição recebe prémio Dedicação na VI Gala da Associação de Futebol de Aveiro

Figura incontornável do futebol de formação do Oliveira do Bairro Sport Clube, Nelson Conceição foi o primeiro galardoado com o prémio Dedicação no decorrer da 6.ª Gala da Associação de Futebol de Aveiro.

A “jogar em casa”, o OBSC foi um dos clubes em destaque num dos principais eventos organizados pela Associação de Futebol de Aveiro, que teve lugar no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro, e que contou com a presença de 1000 pessoas.

Com 53 anos de idade, Nelson Conceição, natural do Repolão, Oliveira do Bairro, há 32 anos que está ligado ao OBSC como dirigente da formação, em particular à equipa de juniores, que esteve em peso, tal como toda a estrutura diretiva dos Falcões do Cértima.

Dos três dirigentes distinguidos, Nelson Conceição foi o primeiro, sendo que o último foi Carlos Pascoal, da secção de futsal da ADREP.

E por falar de futsal foram chamadas a palco as três atletas do OBSC que integraram a Seleção Nacional de Futsal Feminino Sub-17 do OBSC, Matilde Lavrador Iris Soares e Leonor Costa, sendo ainda reconhecidas as campeãs interdistritais de sub-17 do clube bairradino.

Durante a noite e ainda no futsal, Daniela Castelão e Daniela Estima, ambas da ARCA, foram galardoadas no melhor 5, com a segunda a levar para casa a distinção de melhor jogadora. Joana Teixeira, da mesma equipa, foi a melhor marcadora.

Silas, do Barcouço, fez parte do melhor 5, e também o melhor marcador do futsal masculino.

No futebol masculino, o bairradino André Aranha, do União de Lamas, foi considerado o melhor jogador, com o seu nome a constar ainda no melhor 11, tal como Tika, do Fermentelos.

A Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Monsarros recebeu o prémio Cartão Branco, no jogo contra o Macinhatense.

No atletismo, Lara Pinto, do CAOB, conquistou a medalha de bronze na corrida de 200m no Campeonato Nacional de Juvenis.

Já no ciclismo, Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) festejou este domingo a conquista do Grande Prémio Douro Internacional. A quinta e última etapa da prova foi vencida por João Medeiros (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), mas o 12.º lugar do ciclista de 37 anos, a 30 segundos, foi suficiente para garantir a camisola amarela que assumiu desde a primeira etapa.