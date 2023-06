Nuno Dias volta a ser campeão pelo Sporting

Depois de vencer o Benfica, por 2-1, após prolongamento, no jogo 4 da final do playoff, no Pavilhão Fidelidade, o Sporting sagrou-se tricampeão nacional da Liga Placard de Futsal.

Foi o 18.º título conquistado pelo Sporting, 8 deles com Nuno Dias no comando técnico.

Tirando o primeiro jogo, onde o Sporting venceu em casa por 5-1, os restantes três jogos foram extremamente equilibrados. No segundo jogo, o Benfica venceu em casa por 3-2, perdendo no terceiro, pelo mesmo resultado e após prolongamento, no Pavilhão João Rocha. No quarto encontro, que podia desde logo decidir o campeão, ou adiar por mais uns dias, caso o Benfica vencesse, o Sporting acabou por ser mais forte no prolongamento e ganhou por 2-1.

No final do encontro e em declarações ao Canal 11, Nuno Dias, questionado o que sabe a medalha de campeão, respondeu: “Sabe a um orgulho enorme pelo trabalho desenvolvido ao longo de tanto tempo, de tantos treinos, de duros meses de trabalho. Um jogo contra um adversário duro, que venceu duas das três competições internas, e com mérito. O nosso adversário fez um investimento brutal como todos nós sabemos, mas nós conseguimos, com todo o esforço e toda a dedicação, chegar a este jogo e num pavilhão extremamente difícil sermos campeões.”

A temporada terminou agora, mas Nuno Dias já pensa no tetracampeonato para 2024.