O Gaming sai à rua em Cantanhede durante três dias

Os aficionados dos videojogos de todo o país vão convergir a Cantanhede entre os próximos dias 9 e 11 de junho, para participar na primeira edição do festival “Street Gaming Cantanhede”.

Trata-se de um evento de entrada gratuita, com organização conjunta da Câmara Municipal de Cantanhede e do Museu LOAD ZX Spectrum, através da Associação Geração Spectrum, e que conta com o apoio da MF/Gaming.

O evento vai dividir-se entre uma tenda, com uma dinâmica mais lúdica, de cerca de 400 metros quadrados, instalada na Praça Marquês Marialva, e o Museu LOAD ZX, situado a poucos metros de distância, onde estará patente uma exposição sobre a história do Gaming, com equipamentos mais antigos do mundo dos videojogos em complemento ao espólio já único do museu.

No sábado, 10 de junho, dois dos maiores streamers nacionais (Impakt e Move Mind) vão estar no festival e a escolha não foi casual, visto que têm uma ligação muito especial com a região Centro.

Já no domingo, dia 11 de junho, haverá um concurso de cosplay, em que jovens encarnam personagens dos videojogos e da cultura pop.

Para Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, este “é um evento que pode ficar na história e que acreditamos que será um ponto de partida para futuras edições”. O autarca destaca, por outro lado, o facto de trazer a Cantanhede “um público intergeracional, mas maioritariamente jovem, que foge à tendência dos tradicionais turistas que nos visitam”.

“Um evento diferenciador é um catalisador de novos públicos, daí o nosso empenho em proporcionar um festival que fique na memória de quem nos visitar”, reforçou.

Já João Diogo Ramos, curador do Museu LOAD ZX enquadra a iniciativa na estratégia do museu de ir para fora de portas e levar o gaming à rua. Além disso, destaca que “Cantanhede continua a afirmar-se neste domínio, não só com todo o trabalho único a nível mundial do Museu LOAD ZX, mas também agora com um evento, diferente e incomum, na região Centro e que queremos que se afirme nos próximos anos”, observou.

Marco Fresco, da MF/Gaming, que lidera a dinamização do palco e do evento, adianta algumas das surpresas que vão estar disponíveis. “Haverá zonas para jogar com arcades originais da época, uma zona de retrogaming com computadores e consolas, e ainda computadores para jogar Fortnite ou outros jogos. Haverá também oportunidade de jogar no palco, numa PlayStation 5, jogos como Crash Team Racing, Dragon ball Fighter Z, Overcooked, Tetris® Effect: Connected e Team Sonic Racing, além de torneios de Mortal Kombat 11 e FIFA 23 e concursos / quizzs sobre videojogos”, revelou.