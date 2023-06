Oiã: Festa da Flor regressa e cheia de novidades

A Freguesia de Oiã vai viver dois dias de festa, com a Festa da Flor marcada para domingo, dia 25, seguindo-se o aniversário da elevação a vila, no dia 30.

Oliveira do Bairro

A criação da marca “Oiã Vila da Flor”, o envolvimento de 1500 pessoas na edição deste ano e as novidades que o evento vai trazer à freguesia nos dias 25 e 30 de junho são o mote para uma conversa com o presidente da Junta de Freguesia de Oiã, que antecipa ao JB estes dois grandes dias de festa, que certamente vão atrair milhares de pessoas. Pode ler a entrevista completa aqui.

A Festa da Flor Oiã 2023 tem abertura marcada para as 9h do dia 25 de junho e promete um programa diversificado em torno do grande desfile, que é o epicentro da festa e que vai mobilizar centenas de participantes.

Assim, logo pela manhã será a abertura da exposição coletiva com dinâmicas de rua na Rua Conde Águeda, com a presença de mais de 30 artistas de várias áreas.

Às 11h decorrerá a oficina”Decoralejo”, com os visitantes a serem convidados para pintar um azulejo que fará parte de um mural coletivo a erguer junto à Igreja de Oiã.

A partir das 12h está prevista a abertura das tasquinhas gastronómicas a cargo das associações.

O tradicional Desfile das Flores começará às 15h30 pelas principais artérias da Vila de Oiã.

Às 18h30 será a inauguração da exposição coletiva “A Flor – Um Tributo a Van Gogh”, na Junta de Freguesia.

O dia festivo termina com uma atuação musical, às 20h, e um DJ a partir das 22h, no recinto da Junta de Freguesia.

No dia 30, a festa volta ao centro da vila, com o 34.º aniversário da elevação de Oiã à categoria de vila.

O dia festivo inclui um novo desfile das flores, a partir das 19h, seguindo-se a abertura das tasquinhas às 20h.

A sessão solene que vai destacar quatro figuras da freguesia (uma pela Assembleia de Freguesia e três pela Junta com a atribuição das chaves de Oiã), terá lugar às 20h30.

Pela noite, espaço para os concertos da Banda Olívia Palito e DJ Pipoka, a partir das 23h.